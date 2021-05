Seleção feminina de rúgbi lança nova identidade visual com manifesto Símbolo vai para o novo uniforme oficial e resgata a origem do nome de batismo Yaras, escolhido de maneira autônoma e que reflete o espírito guerreiro da mulher brasileira

A Seleção Brasileira feminina de rúgbi tem uma nova identidade visual, idealizada por um movimento independente criado pelas próprias atletas. O lançamento da imagem acontece nesta segunda-feira, por meio de um vídeo-manifesto realizado pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) em parceria com as jogadoras e com o apoio do Bradesco, patrocinador-máster da entidade há 11 anos. O símbolo vai para o novo uniforme oficial e resgata a origem do nome de batismo Yaras, escolhido também de maneira autônoma pelo grupo e que reflete o espírito guerreiro da mulher brasileira.

O tema principal da campanha é a autonomia do grupo, que iniciou todo processo de mudança. Desde que adotou o apelido de Yaras, no fim de 2013, a Seleção atuava com um símbolo masculino no peito, o Tupi. O manifesto escrito pelas próprias atletas – e lido pela ex-atleta olímpica Beatriz Futuro – responde à seguinte pergunta: “Por que você luta?”.

Para a CEO da CBRu, Mariana Miné, as Yaras construíram um legado que reúne talento, resistência e superação. E não à toa seguem dominantes no cenário sul-americano nos últimos 17 anos.

– A história da escolha do nome ‘Yaras’, da nova identidade, é uma história de coragem e coletividade das mulheres do rúgbi brasileiro. Uma história de reconhecimento que não foi pedido, foi conquistado. As atletas criaram um nome, um símbolo que representava o coletivo, criaram um uniforme de forma completamente independente e começaram a vender para trazer receitas ao grupo. Estamos agora dando o destaque para esse processo. Acredito que todos nós temos que reconhecer e honrar esse movimento – avalia Mariana, primeira mulher a assumir o comando da Confederação.

Construção coletiva – O processo da definição da nova identidade visual, do manifesto e até mesmo da música-tema (Minha Força, da cantora Kaê Guajajara) contou com uma construção coletiva. Atletas do elenco atual e ex-atletas se reuniram virtualmente para chegar ao conteúdo final. Empreender, inclusive, é uma marca do grupo, que já havia criado uma imagem prévia da Yara e incluído em uma linha de roupas de treinamento e outros objetos.

Significado – A nova identidade estampa a imagem de uma representante dos povos originários do Brasil, em alusão à personagem Yara. Na mitologia tupi-guarani, ela é filha de Pajé e temida guerreira que, para escapar da morte, se refugiou nos rios amazônicos. Por essa razão, é conhecida em partes do país como a “senhora das águas”. Para atletas do passado e do presente, a força do nome Yaras reside no valor à coletividade, que é um traço comum entre a cultura dos povos indígenas e os princípios do rugby.

– A essência de ser uma Yara é ter a consciência de que precisamos uma das outras para vencer nossos desafios e sonhar com mais conquistas. Esse reconhecimento é muito importante para esse grupo de mulheres que construiu identidade própria em um esporte que ainda é considerado essencialmente masculino – ressalta Isadora “Izzy” Cerullo, uma das jogadoras mais experientes e vitoriosas do atual elenco.

