Seleção feminina de handebol é convocada para os Jogos de Paris

Agência Brasil
04/07/2024 - 23:52

O técnico Cristiano Rocha anunciou nesta quinta-feira (4) a relação de 14 atletas escolhidas para representarem o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris no torneio de handebol feminino. A convocação foi feita após um período de 20 dias de treinos no Rio de Janeiro.

A seleção brasileira nos Jogos de Paris será formada pelas goleiras Gabi e Renata, as pontas Adriana Doce, Jéssica e Larissa, as armadoras Bruna, Gabriela Bitolo, Giulia, Jhennifer, Kelly, Mariane e Patricia Matieli e as pivôs Marcela e Tamires. A convocação conta ainda com as suplentes Samara, Ana Cláudia e Babi. A veterana goleira Babi é a última remanescente do time campeão mundial de 2013.

O Brasil viaja na próxima semana para a Europa, onde realizará a reta final da preparação para os Jogos de Paris. A estreia do time brasileiro, que está no Grupo B, será a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 25 de julho, oportunidade na qual medirá forças com a Espanha. Três dias depois, mas a partir das 4h, o compromisso será diante da Hungria.

O dia 30 reserva para o Brasil um confronto muito difícil, diante da anfitriã e atual campeã mundial e olímpica França. A partida terá início às 14h. Um dia depois, a partir das 4h, a seleção brasileira entra em quadra para encarar a Holanda. O último compromisso da equipe canarinho na fase inicial da competição será diante de Angola, a partir das 9h do dia 3 de agosto.

