Seleção feminina de futebol ultrapassa Holanda e sobe para 8º no ranking da Fifa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/06/2023 - 17:05 Compartilhe

A seleção brasileira feminina de futebol ultrapassou a Holanda e ganhou uma posição no ranking da Fifa, divulgado nesta sexta-feira. O Brasil ocupa o oitavo lugar, com 1.995 pontos, atrás de Estados Unidos (2.090), Alemanha (2.061), Suécia (2.049), Inglaterra (2.040), França (2.026), Espanha (2.002) e Canadá (1.996).

No último ranking da Fifa, o Brasil ocupava o nono lugar, mas o empate com a Inglaterra, por 1 a 1, na Finalíssima (confronto entre campeã da Copa América e campeã europeia), e a vitória sobre a Alemanha, por 2 a 1, foram cruciais para alcançar o oitavo lugar. Completam o Top 10 a Holanda (1.980) e a Austrália (1.919).

Em 2023, o Brasil soma duas vitórias, sobre Alemanha e Japão, um empate com a Inglaterra e duas derrotas, contra Estados Unidos e Canadá. Em quase quatro anos no comando da seleção feminina, Pia Sundhage soma 53 jogos, com 32 vitórias, 12 empates e 9 derrotas.

Antes da disputa da Copa do Mundo Feminina, o Brasil enfrentará o Chile, no dia 2 de julho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h30. Será o último amistoso antes da estreia no Mundial.

A estreia na Copa do Mundo será no dia 24 de julho diante do Panamá, em Adelaide, na Austrália. Na sequência, enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane. A equipe fecha a participação na primeira fase, no dia 2 de agosto, contra a Jamaica, em Melbourne, também em solo australiano.

O Brasil não foi o único a se destacar no ranking. Outros onze países quebraram seus recordes de pontos no ranking da Fifa: Espanha (2.002,28), Irlanda (1.743,59), Eslovênia (1.556,25), Filipinas (1.512,97), Zâmbia (1.298,31), Camboja (1.144,56), Chipre (1.134,28), Líbano (1.062,88), Paquistão (944,58), Arábia Saudita (844,30) e Butão (841,86).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias