Seleção feminina de futebol faz 1ª atividade na Austrália de olho na Copa do Mundo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 11:00 Compartilhe

Um dia após desembarcar em solo australiano, a seleção brasileira feminina de futebol já retomou as atividades físicas, visando o início da Copa do Mundo, que também será disputada na Nova Zelândia, a partir do dia 20. Nesta quarta-feira, as jogadoras fizeram atividades mais leves, de adaptação, em Gold Coast, base da delegação brasileira.

O dia começou com uma caminhada leve e alongamento ao ar livre. Somente as goleiras tiveram contato com bola, mas também de forma leve. No período da tarde, o elenco brasileiro iniciou os trabalhos de musculação na academia.

“A exposição ao sol é muito importante nessa adaptação ao fuso horário. A luz do dia auxiliar no atraso do ciclo circadiano no corpo. Isso quer dizer, a nossa caminhada às 11h, que no Brasil seria às 22h, auxilia no atraso na geração de melatonina pelo corpo. Desta forma, retarda o sono que fisiologicamente teria neste horário no Brasil”, explica Ivi Casagrande, preparadora física da seleção.

O primeiro treino com bola está marcado para esta quinta-feira, a partir das 11 horas, pelo horário local. As jogadoras vão treinar no campo do Hotel Resort Royal Pines, em Gold Coast.

A delegação brasileira desembarcou na Austrália na terça, após uma viagem de 24 horas de duração, com uma parada para reabastecer no Taiti.

A estreia da seleção está marcada para o dia 24, contra o Panamá, na cidade de Adelaide. Pelo Grupo F, os adversários seguintes serão a França, no dia 29, em Brisbane, e Jamaica, em Melbourne, em 2 de agosto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias