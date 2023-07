Seleção feminina de futebol desembarca na Austrália para disputa da Copa do Mundo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 9:39 Compartilhe

Após 24 horas de viagem, a delegação da seleção brasileira feminina de futebol desembarcou na Austrália na manhã desta terça-feira, para a disputa da Copa do Mundo, marcada para começar no dia 20. O time pousou na cidade de Brisbane às 18h30 desta terça, pelo horário local – 13 horas à frente do Brasil.

De Brisbane, a delegação seguiu para a cidade de Gold Coast, a cerca de 80 quilômetros de distância, de ônibus. A cidade será o local da preparação final do Brasil para o Mundial. A viagem partiu de Brasília, na manhã de segunda-feira, pelo horário nacional. No caminho, o avião parou no Taiti para reabastecer.

Concentrada no hotel Royal Pints, a seleção vai se concentrar nas próximas horas em se recuperar da viagem e iniciar a adaptação ao novo fuso. O primeiro treino está marcado para quinta-feira, às 11h, pelo horário local – 22 horas da quarta, pelo horário de Brasília.

A estreia da seleção está marcada para o dia 24, contra o Panamá, na cidade de Adelaide. Pelo Grupo F, os adversários seguintes serão a França, no dia 29, em Brisbane, e Jamaica, em Melbourne, em 2 de agosto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias