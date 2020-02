Seleção feminina de basquete não se classifica para Tóquio

A seleção brasileira feminina de basquete foi derrotada pela Austrália por 86 a 72 no último domingo (9) pelo Torneio Pré-Olímpico Mundial, realizado na cidade de Bourges (França), e ficou sem chance alguma de se classificar para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

Com este resultado, o Brasil terminou a disputa do Pré-Olímpico Mundial sem vitória alguma, com derrotas para Porto Rico (91 a 89) e França (89 a 72).

O que torna a não classificação brasileira mais melancólica é o fato de que apenas o último colocado da chave do Brasil não garantiria vaga na próxima edição dos Jogos Olímpicos.

Desta forma, a seleção brasileira fica pela primeira vez fora do evento desde os Jogos de 1992, que aconteceram em Barcelona.