Seleção faz 9 a 0 na Nova Caledônia e vence a 1ª na Copa do Mundo Sub-17

A seleção brasileira sub-17 venceu a primeira na Copa do Mundo da categoria, nesta terça-feira. E os gols que fizeram falta na estreia, na derrota para o Irã, sobraram no segundo jogo da equipe nacional, contra a Nova Caledônia, em Jacarta, na Indonésia. Os brasileiros golearam por 9 a 0, maior placar da seleção numa Copa Sub-17 na história.

O destaque da seleção foi Kauã Elias, do Fluminense, que marcou três gols. Rayan balançou as redes por duas vezes, enquanto Estevão, Luighi, Vitor Reis e João Souza anotaram um gol cada. No total, a seleção registrou 77 finalizações ao longo dos 90 minutos no estádio Internacional de Jacarta. A Nova Caledônia registrou apenas seis finalizações.

Com a goleada, a seleção superou a marca anterior, que era uma vitória sobre a Áustria por 7 a 0, em 1997. Na ocasião, Ronaldinho Gaúcho estava em campo.

Com os gols, Kauã Elias e Rayan entraram na briga pela artilharia da competição. Ambos têm três gols. Eles já haviam sido os artilheiros do Sul-Americano Sub-17.

A vitória deu fôlego para o Brasil no Grupo C, que tem ainda Inglaterra. A seleção ocupa o terceiro lugar, com os mesmos três pontos dos ingleses, que figuram em segundo lugar. A liderança pertence ao Irã, com seis. Somente os dois primeiros colocados de cada chave avançam na competição.

O Brasil volta a campo na sexta-feira para enfrentar a Inglaterra, às 9 horas, pelo horário de Brasília.

