Seleção espanhola treina para 15 mil torcedores antes de encarar a Argentina

Cerca de 15 mil torcedores acompanharam nesta segunda-feira o treino da seleção espanhola no estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid, na capital do país. O trabalho foi o último antes do amistoso contra a Argentina, que será realizado às 16h30 (de Brasília) no próprio local.

A única ausência no treinamento foi do meio-campista David Silva, liberado da concentração no sábado para resolver problemas particulares. O técnico Julen Lopetegui antecipou que fará algumas alterações em relação ao time que ficou no empate por 1 a 1 com a Alemanha na última sexta-feira em Dusseldorf.

Só não revelou quais serão essas modificações. A principal novidade deverá ser uma troca entre brasileiros naturalizados espanhóis. O atacante Rodrigo, do Valencia, deve dar lugar a Diego Costa, do Atlético de Madrid. Outra novidade deve ser a entrada de Asensio, do Real Madrid.

Lopetegui também destacou a qualidade do futebol argentino como um todo e descartou qualquer preocupação especial com Messi. “Temos a consciência que vamos enfrentar os vice-campeões do mundo, com jogadores extraordinários, como o Messi. Melhorou muito com a chegada de Sampaoli, mas nos preocupamos com nossa equipe, em fazer bem as coisas”, disse.

Para minimizar qualquer expectativa de favoritismo em torno da seleção espanhola, o treinador utilizou os números dos amistosos que foram realizados anteriormente. “Um dado curioso que ninguém comenta é que nos dez duelos entre sul-americanos contra europeus, os europeus perderam nove. Há que se levar isso em conta na preparação”, finalizou o treinador.