Seleção é alvo de ironia da Confederação Africana após derrota para Senegal

Após a derrota da seleção brasileira para Senegal, por 4 a 2, as brincadeiras nas redes sociais começaram. Em sua conta oficial no Twitter, a Confederação Africana de futebol relembrou que a partida foi a terceira em quatro jogos em que uma equipe do continente africano venceu os brasileiros.

A postagem desta terça-feira faz uma brincadeira com três fotos de jogadores africanos, um de Camarões, um de Marrocos e um de Senegal, comemorando após marcarem um gol. No texto do post, que está em inglês, o perfil brinca perguntando qual a relação entre as três comemorações. A resposta é que todas as imagens foram tiradas em partidas contra a seleção brasileira.

Na Copa do Mundo da Rússia, os brasileiros foram derrotados na última rodada da fase de grupos por Camarões, por 1 a 0. No primeiro amistoso após o Mundial, já com o comando de Ramon Menezes, a seleção perdeu para Marrocos, por 2 a 1.

Nesta Data Fifa, a seleção brasileira venceu Guiné, por 4 a 1, em partida realizada em Barcelona. Na terça-feira, os brasileiros voltaram a campo e foram superados pela seleção de Senegal, por 4 a 2. Segundo dados da CBF (Confederação Brasileira de futebol), o Brasil enfrentou 40 vezes equipes do continente africano na história e perdeu quatro vezes.

Agora, a seleção brasileira terá um período de quase três meses sem jogos. A próxima Data Fifa acontece apenas no início de setembro. Até lá, os brasileiros devem seguir com Ramon Menezes no comando, já que o acordo com Carlo Ancelotti, mesmo não oficializado, é para que italiano assuma o cargo apenas em 2024.

