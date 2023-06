Seleção do Uruguai tem desempenho irregular, mas vence Cuba em amistoso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 22:33 Compartilhe

A seleção do Uruguai derrotou Cuba, nesta terça-feira, em Montevidéu, por 2 a 0, em amistoso preparatório para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Apesar do resultado positivo, o técnico Marcelo Bielsa demonstrou muito nervosismo à beira do gramado do Estádio Centenário.

O primeiro tempo foi de um time só. O Uruguai chegou a quase 80% de posso de bola, mas com os jogadores muito distantes uns dos outros pouco perigo criou contra a valente, mas limitada seleção cubana.

A equipe de Bielsa concentrou suas jogadas pelo lado esquerdo com Piquerez e Maxi Araújo. O único gol do primeiro tempo saiu aos 26 minutos. Lançado por Facundo Torres, Maxi Araújo invadiu a área e foi derrubado por Morejó. Torres bateu forte e abriu o placar.

Cuba só foi incomodar aos 43 minutos em cobrança de falta. Paradela bateu bem, mas Rochet mandou para escanteio. Na sequência do lance, Aldair Ruiz, livre dentro da área, perdeu a chance do empate.

No segundo tempo o Uruguai voltou com um melhor toque de bola. O time estava mais compacto e se aproveitou do fato de a seleção cubana estar esgotada fisicamente.

Com boas defesas, o goleiro Arozarena foi o destaque. Quando não houve a intervenção, a trave ajudou os cubanos, como na finalização de Piquerez.

Mas a superioridade uruguaia era muito grande e aos 35 minutos, após nova troca de passes envolvente, Maxi Araújo aproveitou o rebote de chute de Piquerez na trave para fazer o segundo gol.

Como ocorreu no primeiro tempo, Cuba só foi realizar algo de produtivo nos minutos finais da partida. E Paradela mais uma vez quase marcou, mas desta vez parou na boa defesa de Santiago Mele, substituto de Rochet.

