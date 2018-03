Seleção do Peru vence Croácia em amistoso nos Estados Unidos

Com gols de André Carrillo e Edinson Flores, a seleção do Peru selou uma grande atuação com a vitória por 2 a 0 sobre a Croácia, em amistoso disputado na noite desta sexta-feira em Miami, nos Estados Unidos, em amistoso que serviu como preparação para as duas equipes visando a Copa do Mundo na Rússia.

De volta ao torneio após 36 anos, o Peru confirmou o seu bom momento ao completar o 11º jogo consecutivo invicto. Além disso, conquistou o seu primeiro triunfo sobre uma seleção europeia desde 1999, mesmo sem poder contar com o seu principal jogador, o centroavante Paolo Guerrero, do Flamengo, suspenso por doping.

A seleção peruana abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Após pressionar a saída de bola adversária, o Peru ficou com a posse. Carrillo, então finalizou de fora da área, e fez 1 a 0. O segundo gol saiu aos quatro minutos da etapa final. Após chute de Farfán, Subasic deu o rebote e Edison Flores finalizou para as redes. Ainda no segundo tempo, Yotún foi expulso, mas o Peru conseguiu sustentar a vantagem.

Em preparação para a Copa do Mundo, as seleções voltarão a jogar na terça-feira. O Peru vai enfrentar a Islândia, enquanto a Croácia terá pela frente o México. Os dois amistosos vão ser realizados nos Estados Unidos.