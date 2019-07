Seleção do Chile treina debaixo de chuva em Porto Alegre com três ausências

O primeiro treinamento da seleção do Chile em Porto Alegre foi marcado por muita chuva neste domingo e pela ausência de três jogadores titulares: o atacante Eduardo Vargas, o goleiro Arias e o zagueiro Isla. A atual bicampeã da competição medirá forças contra o Peru nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, por uma vaga na final contra Brasil ou Argentina.

Os três atletas realizaram trabalhos longe do restante do elenco em preparação para o jogo da semifinal da Copa América. Eles tentam se recuperar de sobrecarga muscular e não pisaram no gramado do Sesc de Porto Alegre, local de treinos da equipe comandada pelo técnico colombiano Reinaldo Rueda na zona leste da cidade, neste domingo. Entretanto, não devem ser problema para o jogo desta quarta-feira.

Da atividade de campo com o restante do elenco, a imprensa só pôde acompanhar os 15 minutos iniciais, realizada debaixo de uma chuva intermitente que banhou a capital gaúcha durante boa parte do final de semana. Não houve entrevistas coletivas.

O Chile, que garantiu vaga nas semifinais da Copa América no Brasil na última sexta-feira, ao despachar a Colômbia em São Paulo, terá um dia a mais de descanso para o jogo decisivo em relação ao time treinado pelo argentino Ricardo Gareca. O Peru passou pelo Uruguai no sábado, em Salvador, e chegou apenas neste domingo ao Rio Grande do Sul.