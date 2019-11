Seleção de rúgbi enfrenta os Barbarians nesta quarta em jogo histórico no Morumbi

A seleção brasileira masculina de rúgbi fará nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Morumbi, uma partida histórica para a modalidade. Pela primeira vez os Barbarians, seleção que reúne os melhores jogadores do mundo, estará no País para disputar um jogo. Os ingressos para o duelo ainda estão à venda no site www.barbariansnobrasil.com.br.

Os Barbarians são como o “Dream Team” mundial, o time dos sonhos dos melhores jogadores de rúgbi da atualidade. A equipe existe há mais de 100 anos e toda temporada são convocados jogadores que se destacaram em suas seleções. Até por isso, diversos atletas que brilharam na Copa do Mundo de Rúgbi recentemente estarão no Brasil.

Da África do Sul, campeã no Japão, estarão quatro campeões mundiais: Schalk Brits, Lukhanyo Am, Makazole Mapimpi e Tendai Mtawarira. Outros jogadores que disputaram a Copa do Mundo e vão vestir a camisa do Barbarians são Rory Best, ex-capitão da Irlanda e que anunciou a sua aposentadoria da seleção, Campese Ma’afu, pilar de Fiji, e o canadense Tyler Ardron, capitão de seu país.

“O Brasil vem se destacando no rúgbi e, mundo afora, escutamos falar dos bons resultados que eles estão alcançando. São jogadores fortes e habilidosos, então acredito que esta partida será muito interessante”, explicou Ardron, que foi escolhido para ser o capitão dos Barbarians na partida desta quarta-feira.

Nesta terça-feira, os jogadores sul-africanos Curwin Bosch e Andre Esterhuizen estiveram junto com Lucas Duque, o Tanque, e Cleber Dias, o Gelado, em uma entrevista na TV Estadão. E mostraram que estão animados para a partida no Morumbi. “É um jogo histórico. Minha primeira partida foi em 2005, contra o Paraguai, e a última será contra os Barbarians”, disse Tanque, que se aposentará da seleção de 15.