Seleção de basquete bate Venezuela e vence 2ª em Eliminatórias do Mundial de 2019

Em um bom início de trabalho do técnico croata Aleksandar Petrovic, a seleção brasileira masculina de basquete venceu nesta segunda-feira a sua segunda partida nas Eliminatórias do Mundial de 2019, que será realizado na China. Na Arena Carioca 1, dentro do Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, o Brasil derrotou a Venezuela por 72 a 60 (39 a 20 no primeiro tempo), pela segunda rodada do Grupo B.

Com o resultado positivo, o Brasil se torna o único invicto da chave. A equipe, que já havia vencido o Chile por 86 a 73 na última sexta-feira, fora de casa, tirou a vantagem venezuelana e se isolou na liderança. Na primeira rodada, a Venezuela havia derrotado a Colômbia por 85 a 71.

Os colombianos, aliás, serão os próximos adversários do Brasil nas Eliminatórias. Na janela de fevereiro, o time comandado por Aleksandar Petrovic jogará duas vezes como mandante. No dia 22, uma quinta-feira, o duelo contra a Colômbia, para fechar o primeiro turno. Na sequência, na abertura do returno, terá o Chile no dia 25, um domingo.

Nesta primeira fase, 16 seleções foram divididas em quatro grupos, se enfrentando em confrontos de ida e volta. Os três primeiros de cada chave avançam para a segunda etapa, onde as 12 equipes classificadas são repartidas em dois grupos. Os três primeiros de ambas as chaves, com adição do melhor quarto colocado, garantem classificação para o Mundial, totalizando sete vagas disponíveis para o continente.

O grande destaque da partida foi o pivô Anderson Varejão. Sem clube desde a saída do Golden State Warriors, atual campeão da NBA, o jogador foi o responsável por 16 pontos e rebotes. Mas deu um susto no terceiro quarto em lance no ataque, quando sentiu dores no joelho e saiu carregado. Voltou sem problemas depois e comandou a vitória brasileira. Outra boa atuação foi de Alex Garcia, que anotou nove pontos, agarrou seis rebotes e deu sete assistências.

Léo Mendl e Lucas Mariano também brilharam no lado brasileiro com nove pontos cada. Pelo lado da Venezuela, Mijares dividiu o status de cestinha da partida ao marcar os mesmos 16 pontos de Anderson Varejão.