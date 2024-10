Seleção da Nigéria se recusa a enfrentar Líbia após ‘tratamento desumano’ e volta para casa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/10/2024 - 20:42 Para compartilhar:

A seleção nigeriana, que iria enfrentar a Líbia na terça-feira pelas eliminatórias para a Copa Africana de Nações-2025, regressou a Abuja alegando ter sido vítima de “tratamento desumano” desde a sua chegada ao país do norte de África, declarou a Federação Nigeriana de Futebol (NFF) nesta segunda-feira (14).

“A delegação nigeriana deixou o aeroporto de Al-Abraq (…) exatamente às 15h05, com destino à cidade de Kano, depois da capital federal, Abuja”, afirmou a NFF num comunicado.

As ‘Super Águias’ ficaram mais de 15 horas retidas em um aeroporto abandonado na Líbia desde que aterrissaram naquele país, e a embaixada da Nigéria não havia podido intervir por não ter autorização do governo local.

A Confederação Africana de Futebol afirmou, em um comunicado, que recorreu ao seu tribunal disciplinar “para investigar as experiências perturbadoras e inaceitáveis vividas pela seleção nacional nigeriana na Líbia”.

A CAF acrescentou que tomará “medidas apropriadas contra aqueles que violarem o seu estatuto e regulamentos”.

O capitão William Troost-Ekong havia declarado que a equipe não faria a viagem de três horas de ônibus entre Al-Abraq e Benina, onde o jogo está programado, por questões de segurança.

“Como capitão e de acordo com a equipe, decidimos NÃO disputar esta partida. Deixamos os pontos para eles”, escreveu o jogador em uma mensagem nas redes sociais.

A Federação Líbia de Futebol reagiu com um comunicado nas suas redes sociais garantindo que tudo não passou de um “mal-entendido”, especificando que o voo dos nigerianos foi desviado para outro aeroporto “como às vezes acontece em qualquer parte do mundo”.

“Esperamos que este mal-entendido possa ser resolvido com compreensão e boa vontade”, acrescentou a federação líbia, que por sua vez também criticou o tratamento recebido pelos seus jogadores na Nigéria, na semana passada.

Victor Boniface, centroavante do Bayer Leverkusen, também tornou público seu mal-estar. “Bloqueados por quase treze horas, sem comida, sem wi-fi, sem lugar para dormir, você pode fazer melhor @caf”, escreveu ele pela manhã no X.

A Nigéria, que lidera o grupo D com 7 pontos em três jogos, derrotou a Líbia por 1 a 0, lanterna do grupo com apenas 1 ponto, na partida disputada em casa.

