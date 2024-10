Seleção da Nigéria diz ter recebido “tratamento desumano” e decide não enfrentar Líbia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/10/2024 - 11:10 Para compartilhar:

A seleção nigeriana, que deveria enfrentar a Líbia na terça-feira pelas eliminatórias para a Copa Africana de Nações-2025, anunciou que não jogará em protesto contra o que considera um “tratamento desumano” desde a sua chegada ao país norte-africano, indicou a Federação Nigeriana de Futebol (NFF) nesta segunda-feira (14).

As ‘Super Águias’ estão retidas em um aeroporto abandonado na Líbia há mais de 15 horas, desde que aterrissaram em solo líbio, e a embaixada da Nigéria não pode intervir por não ter autorização do governo local.

A NFF anunciou que apresentou uma queixa formal à Confederação Africana de Futebol (CAF) e que irá proceder ao repatriamento da delegação ainda nesta segunda-feira.

O capitão William Troost-Ekong afirmou que a equipe não fará a viagem de três horas de ônibus entre Al-Abraq e Benina, onde o jogo está programado, por questões de segurança.

“Como capitão e de acordo com a equipe, decidimos NÃO disputar esta partida. Deixamos os pontos para eles”, escreveu o jogador em uma mensagem nas redes sociais.

A Nigéria, que lidera o grupo D com 7 pontos em três jogos, derrotou a Líbia por 1 a 0, lanterna do grupo com apenas 1 ponto, na partida disputada em casa.

