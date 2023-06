Seleção da Bósnia demite técnico Faruk Hadzibegic

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 12:44 Compartilhe

A Federação Bósnia de Futebol (NSBiH) anunciou a demissão do técnico Faruk Hadzibegic do comando da seleção do país nesta sexta-feira (23), após os maus resultados nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, especialmente a derrota em casa por 2 a 0 para Luxemburgo há três dias.

Esse tropeço deixa a Bósnia longe do torneio continental do ano que vem, que será disputado na Alemanha.

O time bósnio ocupa a quinta colocação do Grupo J das Eliminatórias com 3 pontos em quatro jogos. O líder é Portugal, com 12 pontos, seguido pela Eslováquia, com 10.

Segundo o comunicado da NSBiH, a saída de Hadzibegic, que tinha assumido o cargo em janeiro, foi decidida em “comum acordo”.

Desde que se tornou independente, em 1992, a Bósnia conseguiu se classificar para um grande torneio uma única vez, na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde a equipe foi eliminada na fase de grupos.

