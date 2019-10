Seleção da Arábia Saudita enfrentou Palestina na Cisjordânia pela primeira vez

A Arábia Saudita enfrentou nesta terça-feira a seleção de futebol da Palestina (0-0) na Cisjordânia pela primeira vez, depois de se recusar no passado a pedir uma autorização especial a Israel para entrar no território.

As duas equipes se enfrentaram pelas eliminatórias para a Copa do Mundo-2022 no estádio nacional palestino de Al-Ram, uma cidade da Cisjordânia separada de Jerusalém por um muro.

O presidente da Federação Palestina de Futebol, Jibril Rajoub, informou na segunda-feira que todos os 8.000 ingressos para a partida no estádio Faycal Husseini haviam sido vendidos.

Cerca de 300 jornalistas foram credenciados para a partida, de acordo com a organização.

Os países árabes historicamente condicionam a normalização das relações com Israel à solução do conflito palestino. A Arábia Saudita, porém, não mantém relações diplomáticas oficiais com o Estado hebreu.

Mas, nos últimos anos, diversos clubes e seleções de países árabes pediram autorização para jogar nos territórios palestinos ocupados.

Alguns países como o Líbano e o Egito, porém, ainda se negam a enfrentar a Palestina em sua casa.

A Arábia Saudita não reconhece oficialmente o Estado de Israel e apoia os palestinos.

Em um grupo equilibrado, os sauditas somam cinco pontos em três partidas, enquanto a Palestina tem dois pontos.

he/jod/mib/am