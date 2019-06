Seleção chilena está entre as candidatas ao título da Copa América

A seleção chilena, bicampeã das últimas duas edições da Copa América, está em busca do tricampeonato.

O Chile fechou a segunda rodada da série C, derrotando os dois primeiros adversários. O Japão foi vencido por 4 a 0 e o Equador por 2 a 1.

Dessa forma, a seleção chilena assegura o primeiro lugar na chave se empatar logo mais às 20h, no Estádio do Maracanã, com o Uruguai.

A seleção uruguaia, caso haja empate, também se classifica, mas caso perca para o Chile terá de torcer para a seleção do Japão, com quem empatou por 2 a 2, perder para o Equador, no Estádio do Mineirão, também hoje, sem a necessidade de fazer conta para obter a classificação.

O Equador é a lanterna do grupo, sem conseguir uma vitória. O Japão também não conseguiu nenhuma vitória, mas obteve um empate com o Uruguai.

Sair mais cedo para o estádio

Para a partida de hoje à noite entre o Uruguai e Chile, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e a Polícia Militar montaram um grande esquema de trânsito e policiamento no entorno do Estádio do Maracanã.

Os torcedores devem ter atenção redobrada para a chegada ao estádio. Como é um dia normal de trânsito, muita gente estará de volta para casa, com destino aos bairros da zona norte da cidade.

Entre as principais interdições, a partir das 19h, está a da Avenida Maracanã, em ambos os sentidos, entre as ruas Radial Oeste e Rua São Francisco Xavier.

Policiamento

Dentro do Maracanã vão atuar policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios.

O patrulhamento na área externa envolverá o Batalhão da Tijuca, responsável pelo policiamento na área, o Batalhão de Ações com Cães, o Batalhão de Polícia de Choque e o Regimento de Polícia Montada.

O Grupamento de Policiamento Ferroviário intensificará a atuação nos ramais ferroviários, já que a estação de trens do Maracanã é um dos principais acessos ao estádio.

O Grupamento Aeromóvel (GAM) fará o monitoramento aéreo com helicópteros no perímetro do estádio.