Seleção chega a Portugal para preparação visando a Copa na França

A seleção brasileira feminina de futebol já está em Portugal para uma temporada de 14 dias de preparação visando a participação da Copa do Mundo de Futebol, que será realizada na França, no período de 7 de junho a 7 de julho. O Brasil estreia na competição contra a seleção da Jamaica, no dia 9 de junho, na cidade de Grenoble.

A preparação do time treinado por Vadão (Oswaldo Fumeiro Alvarez) ocorrerá em Portimão, cidade da região de Algarve, no litoral Sul de Portugal. Vadão realiza nesta quinta-feira (23) a primeira atividade com as jogadoras. Elas vão participar de um treino, a partir das 16h (horário local), no Centro de Treinamento do Portimonense Sporting Club.

O treino contará com a participação de 22 atletas, entre elas, Marta, a melhor jogadora do mundo, escolhida pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), e Formiga, que participa de sua sétima Copa do Mundo. Ausente apenas Andressa Alves, que ainda não se apresentou à equipe. A atacante do Barcelona ganhou dois dias de folga por ter atuado, no sábado (19), na final da Liga dos Campeões, e só se integra ao grupo nesta sexta-feira (24).

A escolha da cidade de Portimão para de preparação foi feita visando à aclimatação da equipe, levando em conta a temperatura no continente europeu e o fuso horário. A comissão técnica e as jogadoras ficarão até o 5 de junho em Portugal, quando viajarão para Grenoble quatro dias antes da estreia na Copa do Mundo da França.

*Com informações da CBF