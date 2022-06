Seleção Brasileira, Série B, NBB, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quinta-feira Veja horários das transmissões de eventos como Coreia do Sul x Brasil, Espanha x Portugal, Vasco x Grêmio, Boston Celtics x Golden State Warriors e muito mais!

A agenda esportiva desta quinta-feira traz amistoso entre Coreia do Sul x Brasil, Espanha x Portugal na Liga das Nações, Vasco x Grêmio na Série B e muito mais. No basquete, Boston Celtics enfrenta o Golden State Warriors pela decisão da NBA e Flamengo enfrenta o Franca nas finais do NBB.





Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

Amistosos

​08h – Coreia do Sul x Brasil

Onde assistir: TV Globo e SporTV

23h – México x Uruguai

Onde assistir: ESPN e Star+

Liga das Nações

​15h45 – Espanha x Portugal

​Onde assistir: ESPN e Star+

Série B

​20h – Vasco x Grêmio

Onde assistir: Premiere

21h30 – Sport x Ponte Preta

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Guarani x Vila Nova

Onde assistir: SporTV e Premiere

NBA

​22h – Boston Celtics x Golden State Warriors

Onde assistir: Band e ESPN 2

NBB

19h15 – Flamengo x Franca

Onde assistir: ESPN 2 e Youtube do NBB

