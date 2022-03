Seleção Brasileira se reapresenta na Granja Comary de olho no jogo com a Bolívia Treino da equipe canarinha será completado pelo atacante Erick Marcus, que atua na base do Vasco. Brasil terá três sessões de treino antes de ir para La Paz

As atenções da Seleção Brasileira já se voltaram para o duelo diante da Bolívia. Passada a folga depois da vitória por 4 a 0 sobre o Chile, o grupo canarinho se reapresentou na Granja Comary na tarde deste sábado (26). O objetivo é ter três dias de preparação até a partida contra os bolivianos, em La Paz.

Para a última rodada das Eliminatórias, o técnico Tite terá baixas no setor ofensivo. Os atacantes Vinicius Júnior e Neymar cumprirão suspensão, pois receberam o segundo amarelo.

Ambos foram liberados para atuarem em seus respectivos clubes e não estão mais com o grupo em Teresópolis. A CBF chamou o atacante Erick Marcus, das categorias de base do Vasco, para completar as atividades de domingo (27).

O jovem destacou-se no time sub-17 do Cruz-Maltino no ano passado, que foi finalista do Brasileirão e conquistou o Carioca. No fim de 2021, ele passou a atuar no sub-20 vascaíno e está na Seleção Brasileira da categoria.

A programação da comissão técnica prevê mais três sessões de treino antes da Seleção viajar para a Bolívia na segunda-feira (28). A delegação ficará em Santa Cruz de La Sierra e só viajará para La Paz no dia da partida.

Já classificada e invicta em 16 jogos, a equipe comandada por Tite está com 42 pontos, quatro a mais do que a Argentina. Essas duas equipes já estão garantidas na Copa do Mundo no Qatar, junto com Equador e Uruguai. Peru, Colômbia e Chile disputam na última rodada a vaga na repescagem.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais