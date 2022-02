Seleção brasileira quebra recorde ao vencer Paraguai

SÃO PAULO, 2 FEV (ANSA) – Já classificado para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o Brasil goleou o Paraguai por 4 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, e bateu um recorde histórico ao atingir 32 partidas sem derrotas nas Eliminatórias.

Até o embate contra os paraguaios, o recorde da seleção brasileira era de 31 jogos de invencibilidade, que durou entre 1954 e 1993.

O Brasil foi superado pela última vez nas Eliminatórias da Copa do Mundo em 2015, quando perdeu por 2 a 0 para o Chile, em Santiago. Na oportunidade, a seleção era comandada pelo ex-jogador Dunga.

Na atual edição da competição, o Brasil garantiu sua vaga para o Mundial do Catar com cinco partidas de antecedência e lidera a tabela, com 39 pontos, quatro de vantagem em relação aos argentinos, vice-líder e único outro time que também segue invicto no torneio.

A seleção pentacampeã mundial, que igualou o próprio recorde no empate em 1 a 1 com o Equador, superou o Paraguai com os gols de Raphinha, Philippe Coutinho, Antony e Rodrygo. Além disso, o Brasil tirou qualquer chance de classificação da Albirroja.

Em março, o Brasil fechará sua participação nas Eliminatórias contra as seleções do Chile, em Salvador, e da Bolívia, na altitude de La Paz. No geral, cinco nações brigarão pelas últimas duas vagas diretas para a Copa e a única posição que garante a disputa da repescagem.

– Mais seleções classificadas – A Coreia do Sul derrotou a Síria por 2 a 0 e garantiu sua vaga para a Copa do Mundo de 2022. A equipe comandada pelo português Paulo Bento participará do megaevento pela 11ª vez na história, sendo a 10ª consecutiva.

Além dos sul-coreanos, as seleções do Catar e do Irã também estão classificadas e vão representar a Confederação Asiática de Futebol (AFC). Ainda restam duas vagas diretas para as nações do continente. (ANSA).

