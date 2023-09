Seleção brasileira: Neymar chega a Belém sozinho e com dúvidas sobre sua condição física

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2023 - 23:25 Compartilhe

Neymar está de volta à seleção brasileira. Depois de levantar dúvidas quanto à sua permanência na equipe principal após a melancólica derrota para a Croácia na Copa do Catar, o camisa 10 se apresenta ao elenco de Fernando Diniz para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12, respectivamente.

Agora oficialmente de volta à seleção, as dúvidas que cercam Neymar têm a ver com a sua condição de jogo. O atacante estava machucado e sua convocação até chegou a ser contestada por Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, novo clube do craque. Ele tem treinado normalmente, mas ainda não foi utilizado pelo treinador português. E, mesmo em plenas condições de jogo, o futebol árabe tem caráter menos competitivo que as demais ligas europeias que Neymar está acostumado a atuar, colocando em cheque seu nível técnico.

Além de tudo isso, o astro chegou a Belém com um curativo na mão direita. Mas isso não o impediu de distribuir autógrafos e posar para fotos com fãs na entrada do hotel onde a seleção está hospedada. Neymar chegou sozinho, sem a companhia de outros atletas convocados por Fernando Diniz. O técnico foi fundamental para o retorno do craque.

Além de Neymar, os jogadores que já se apresentaram à seleção são: André, Nino, Raphael Veiga e Lucas Perri, que inclusive já realizaram atividades no Mangueirão, estádio onde o Brasil vai encarar a Bolívia. As próximas chegadas previstas são de Alisson, Caio Henrique, Danilo, Éderson, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Ibañez, Matheus Cunha, Raphinha, Renan Lodi, Richarlison e Vanderson.

Mais cedo ainda nesta segunda-feira, o atacante Antony foi cortado e Gabriel Jesus convocado para seu lugar. O atacante do Manchester United está acusado pela ex-namorada de agressão física. Uma reportagem foi ao ar em que ela mostra marcas de violência, como hematomas e cortes, e acusa o atleta de ser responsável. Antony negou as acusações, mas a CBF optou por cortá-lo.

