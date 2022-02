Seleção Brasileira: Mineirão é ‘trunfo’ para Philippe Coutinho em busca por vaga no Mundial do Qatar Com um gol e duas vitórias sobre a Argentina, meia tem boas lembranças dos dois últimos jogos que fez pelo Brasil em Belo Horizonte

A esperança de Philippe Coutinho se consolidar como um dos favoritos por uma vaga no meio de campo da Seleção Brasileira no Mundial passa pelo Mineirão. Com a equipe canarinha já classificada para o Qatar-2022, o jogador recém-contratado pelo Aston Villa tem nas boas atuações no Gigante da Pampulha um combustível a mais para fortalecer seu nome no radar de Tite.

A Seleção venceu os últimos dois jogos que fez no estádio, ambos contra a Argentina. No primeiro, em novembro de 2016, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, Philippe Coutinho fez um golaço, chutando no ângulo e abrindo o caminho para a vitória por 3 a 0. Em julho de 2019, ele foi titular e atuou todo o tempo na vitória por 2 a 0 que garantiu a Canarinha na final da Copa América. E é exatamente mais tempo em campo que o meia espera ganhar com Tite.

‘Sacrificado’ pelo treinador no empate em 1 a 1 com o Equador, em Quito, o jogador ouviu um pedido de desculpas do comandante, que optou por tirá-lo ainda no primeiro tempo após a expulsão do lateral Emerson Royal, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 19 minutos. Tite recompôs o time com Daniel Alves, preterindo Coutinho e recuando Matheus Cunha para o meio-campo. Na coletiva, explicou os motivos para ter sacado o jogador do Aston Villa.

– Eu pedi desculpas a ele porque naquele momento a necessidade da equipe era ter um jogador que pudesse jogar os 90 minutos, e o Coutinho estava programado para jogar 70, porque vem de um processo de recondicionamento físico – disse o treinador, que alegou que a altitude de Quito e a velocidade do jogo desgastariam ainda mais o jogador.

Philippe Coutinho está confirmado como titular na partida desta terça-feira, contra o Paraguai, no Mineirão.

