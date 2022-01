Seleção brasileira masculina de handebol bate Uruguai e vai à final do Sul-Centro

O Brasil está na final do Sul-Centro de Handebol 2022. A seleção masculina derrotou Uruguai, nesta sexta-feira, por 48 a 20, em duelo disputado no Ginásio Geraldão, no Recife.

Em grande atuação, o Brasil não deu chance ao adversário durante os 60 minutos. Explorando os pontas e os pivôs, diversificaram as jogadas ofensivas, apresentaram lances ensaiados e ainda acertaram praticamente todos os chutes.

Foi uma boa oportunidade de o técnico Marcus Tatá rodar todo o time e identificar algumas mudanças de jogo que podem ser feitas na final, que está marcada para este sábado, às 20h, contra a Argentina.

Outro destaque da atuação do time brasileiro foi o setor defensivo, que contou com boas atuações dos goleiros Bombom e Rangel, que inclusive, marcou dois gols aproveitando a ausência do goleiro adversário.

No ataque, dos 48 gols do Brasil, 20 gols foram dos pontas, sendo 7 de Rudolph, 5 de Torriani, 4 de Chiuffa e mais 4 de Cléber. Os pivôs Rogério e Santista marcaram, juntos, 7 gols. Isso sem contar com os gols dos armadores que faziam o papel de duplo pivô, o que abria ainda mais o sistema defensivo uruguaio e terminavam ficando livres para receber e aumentar o placar.

Os artilheiros da noite foram o armador Dutra e o ponta Rudolph, cada um com sete gols marcados. Dutra também foi escolhido o MVP da partida.

