Seleção brasileira já teve de usar uniforme vermelho antes? Saiba como foi episódio

A seleção brasileira deve jogar de vermelho na Copa do Mundo de 2026, que será sediada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, caso confirme a vaga. Após vazamento de que a camisa azul, tradicionalmente usada como opção reserva em mundiais, seria momentaneamente aposentada, foi revelada a nova cor nesta segunda-feira, segundo o Footy Headlines, site especializado em materiais esportivos. O modelo em amarelo e verde segue como uniforme principal.

A priori, o uniforme que vem sendo desenvolvido em parceria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a Nike, fornecedora do Brasil desde 1996, seria de uma paleta jamais usada antes na história. No entanto, não seria a primeira vez que a seleção brasileira vestiria vermelho.

Em 1917, durante a disputa do Sul-Americano, antigo nome da Copa América, Uruguai e Chile faziam uso do branco, cor de uniforme utilizada como padrão pela Confederação Brasileira de Desporto (CBD), entidade que geria a seleção antes da CBF.

A situação forçou a realização de um sorteio, que acabou definindo que a seleção brasileira usaria vermelho nos duelos contra as equipes. Com as novas cores, o Brasil foi goleado pelos uruguaios por 4 a 0, mas bateu os chilenos por 5 a 0. Concluindo a competição em terceiro lugar.

Ainda sobre o novo produto, as mudanças não ficariam só na cor. O modelo seria confeccionado com o Jumpman, icônico logo da Jordan, no lugar do tradicional Swoosh da Nike. Em 2016, a empresa lançou uma camisa de Neymar em parceria com a Air Jordan. O uniforme possuía o emblema da CBF e era predominantemente preto com detalhes vermelhos.

O lançamento está previsto para março de 2026 e o presidente Ednaldo Rodrigues já teria aprovado os termos, mas o projeto pode estar em discordância com as regras que a própria CBF tem para seus modelos.

Em seu estatuto, a entidade determina que os uniformes “obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema” da instituição, “podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria”.