A seleção brasileira feminina de basquete 3×3 avançou à semifinal do Torneio Pré-Olímpico, que está sendo realizado em Utsunomiya, no Japão. Neste sábado, venceu as donas da casa por 13 a 12, com direito a cesta nos últimos segundos.

A equipe feminina busca uma vaga na final diante da Austrália neste domingo, às 5h45, pelo horário de Brasília. O Pré-Olímpico destina apenas uma vaga em Paris-2024, ao campeão do torneio.

O Brasil terminou em segundo lugar do seu grupo, apenas atrás da Alemanha, que venceu a Áustria por 21 a 9. A equipe alemã enfrentará o Canadá na semifinal. A partida acontecerá às 5h20 deste domingo.

Neste sábado, a seleção brasileira começou atrás do placar, mostrando muita dificuldade nos arremessos. Com quatro minutos, virou para 5 a 4 e não saiu mais à frente do marcador. A classificação, no entanto, veio com emoção. As japonesas empataram no minuto final: 12 a 12, mas, faltando três segundos para o fim da partida, Clarissa deu a vitória ao Brasil: 13 a 12.

A Seleção masculina não teve a mesma sorte. Em jogos equilibrados, perdeu para Lituânia e Porto Rico e deu adeus ao torneio neste sábado ao ser superado e dominado pela Holanda por 22 a 15.

Além da Holanda, Lituânia, Japão e França se classificaram para a semifinal do basquete 3×3 masculino.