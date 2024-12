Seleção brasileira feminina evolui e encerra o ano como a 7ª melhor do mundo no ranking da Fifa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2024 - 14:50 Para compartilhar:

Depois de encerrar 2023 fora do top 10 no ranking de futebol feminino da Fifa, a seleção brasileira subiu quatro posições e fecha a temporada em sétimo lugar. Na última atualização de 2024, divulgada nesta sexta-feira, o Brasil ultrapassou o Japão – a última lista havia sido divulgada há quase quatro meses.

A evolução da equipe de Marta, Gabi Portilho, Lorena e companhia reflete o bom desempenho do conjunto verde e amarelo na temporada. As comandadas de Arthur Elias conquistaram a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, superando o favoritismo de França e Espanha, e finalista da Copa Ouro da Concacaf. Nas duas ocasiões, as meninas do Brasil acabaram derrotadas pelos Estados Unidos, líder do ranking, na decisão.

O Brasil, que chegou a ocupar a segunda posição do ranking em 2009, encerrou a temporada com 13 vitórias, três empates e quatro derrotas em 20 partidas disputadas. A meta é continuar crescendo, já que o país será sede da próxima Copa do Mundo de futebol feminino, em 2027.

As norte-americanas, sob o comando de Emma Hayes, voltaram a reinar após a eliminação precoce diante da Suécia, ainda nas oitavas de final, no Mundial de 2023, vencido pelas espanholas. A medalha de ouro olímpica alavancou a pontuação da equipe, que retomou a liderança do ranking ainda em agosto.

Atrás das norte-americanas figuram Espanha, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Canadá e Brasil. Na sequência, Japão, Coreia do Norte e Holanda completam a lista das dez melhores seleções do mundo. A França, pela primeira vez em sua história, deixou o top 10, encerrando o ano na 11ª posição.

Com o ingresso de Gibraltar (185º), o ranking de futebol feminino da Fifa agora conta com 195 seleções. As equipes que mais ganharam posições no top 100 foram Polônia (28º), Belarus (50º), Indonésia (97º) e Estônia (99º). Também em evolução, Arábia Saudita (166º), Irlanda do Norte (44º) e Cabo Verde (129º) alcançaram suas melhores classificações.