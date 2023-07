Seleção brasileira feminina embarca rumo à Austrália para Copa do Mundo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2023 - 13:21 Compartilhe

A delegação da seleção brasileira feminina de futebol embarcou na madrugada desta segunda-feira (3) rumo à Austrália para a disputa da Copa do Mundo de 2023, que começa no dia 20 de julho.

As 23 jogadoras convocadas pela técnica Pia Sundhage e as três “suplentes” para casos de desfalque por lesão pegaram um voo fretado no aeroporto de Brasília com destino a Brisbane, informou a CBF em um comunicado.

No total, entre atletas e comissão técnica, a delegação tem 31 membros.

O Brasil fará sua preparação para a fase de grupos do Mundial da Austrália e Nova Zelândia na cidade de Gold Coast, próxima a Brisbane.

O time brasileiro, cuja melhor participação em Copas foi o vice-campeonato em 2007, na China, estreia no Grupo F contra o Panamá, no dia 24 de julho, antes de enfrentar França (29 de julho) e Jamaica (2 de agosto).

“Estamos emocionadas e felizes. É um novo sonho, um novo processo”, disse a lateral Tamires, de 35 anos, citada na nota da CBF.

A jogadora do Corinthians é uma das mais experientes do elenco, que Sundhage vem renovando desde a sua chegada, em 2019, e cuja grande referência é a atacante Marta.

Aos 37 anos, a camisa 10 vai disputar sua sexta Copa do Mundo (2003, 2007, 2011, 2015 e 2019) e terá a chance de ampliar seu recorde de maior artilheira do principal torneio do futebol mundial (17 gols, um a mais do que o alemão Miroslav Klose).

Marta, que atualmente joga no Orlando Pride dos Estados Unidos, viaja após se recuperar de uma grave lesão no joelho, sofrida em março de 2022, a pior de sua carreira.

No domingo, na goleada por 4 a 0 sobre o Chile em amistoso no Mané Garrincha, a atacante começou no banco e entrou aos 30 minutos do segundo tempo.

“A maior felicidade para mim é ver que, independentemente de eu estar em campo ou não, vão ter atletas que vão representar bem o nosso país com muito talento, com muito amor e carinho”, disse Marta após a partida contra as chilenas.

