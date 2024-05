Seleção brasileira feminina define 14 atletas para duelo com Japão na Liga das Nações de vôlei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 10:12 Para compartilhar:

O técnico José Roberto Guimarães definiu, na madrugada desta segunda-feira, a lista das 14 jogadoras para o primeiro jogo da seleção brasileira feminina de vôlei, pela segunda semana da Liga das Nações. O confronto diante do Japão está marcado para esta terça-feira às 8h30, horário de Brasília, em Macau, na China.

O técnico brasileiro estudou as características do adversário do Brasil, prevê uma partida complicada diante das japonesas, e quer um time focado para conseguir o objetivo da vitória.

“O Japão é um velho conhecido e tem a melhor defesa do mundo. É uma equipe que tem velocidade e imprime uma agressividade muito grande no saque. Elas possuem um contra-ataque forte, onde mudam a direção da bola o tempo inteiro”, comentou o treinador.

A receita para não ser surpreendido na partida desta terça-feira é entrar focado nos pontos fortes do rival. “Temos de ter uma atenção muito grande. Nossa defesa tem de se posicionar muito bem”, comentou o treinador.

Para a atacante Rosamaria, o Japão vai ser um teste complicado. No entanto, ela destacou a intensidade dos treinos da seleção brasileira como um ponto positivo. “Estamos treinando muito bem. É sempre uma partida de muita paciência porque a bola demora a cair. Precisamos de muita visão de jogo e comunicação entre as jogadoras”, afirmou.

Confira a lista de relacionadas da seleção brasileira de vôlei feminino:

Macris – levantadora

Roberta – levantadora

Kisy – oposta

Ana Cristina – ponteira

Gabi – ponteira

Júlia Bergmann – ponteira

Pri Daroit –

Rosamaria – ponteira

Carol – central

Diana – central

Luzia – central

Thaisa – central

Natinha – líbero

Nyeme – líbero