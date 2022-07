Seleção brasileira feminina de flag football busca 7º lugar nos Jogos Mundiais 2022 Competição está sendo disputada em Birmingham, nos Estados Unidos

A seleção brasileira feminina de flag football encerra sua participação nos Jogos Mundiais 2022, nesta quarta-feira (13/7), às 18h, contra a França, em partida válida pelo sétimo lugar da competição. O time verde e amarelo entrou em campo duas vezes nessa terça-feira (12/7) e sofreu derrotas para os Estados Unidos, pelas quartas de final, e para o Japão, na luta pelo quinto lugar.

No primeiro jogo da terça-feira (13/7), a missão da seleção brasileira era muito difícil, já que enfrentava as donas da casa e uma das favoritas ao título. O placar foi de 37 a 6 para as norte-americanas e Taísa Alencar marcou o touchdown do Brasil.

No jogo que valia a possibilidade de disputar o quinto lugar, o Brasil foi superado pela segunda vez na competição pelo Japão. Desta vez, o placar foi de 30 a 20 para o time asiático. Assim, como na fase de grupos, a equipe verde e amarela saiu na frente, mas levou a virada no segundo tempo. Luiza Calaça e Nara Nesralla (2) fizeram os TDs do Brasil, que foi para o intervalo vencendo por 14 a 12.

Fase de grupos

A fase de grupos não foi fácil para as atletas brasileiras. A partida de estreia foi contra a Itália no último domingo (10/7), e o Brasil até saiu na frente com um touchdown anotado por Lara Torelli. Porém as italianas viraram o jogo ainda no primeiro tempo para 12 a 06.

Taísa Alencar anotou o segundo touchdown brasileiro e com a conversão de Luíza Calaça, o Brasil voltou a ficar à frente do placar por 13 a 12. A Itália anotou mais um TD com extra point convertido e voltou a liderar o jogo com 19-13. Mas, Lara Nesralla anotou mais seis a favor da seleção brasileira e o jogo ficou empatado em 19 a 19. Porém, pouco antes da partida entrar nos dois minutos finais, a Itália anotou mais pontos um touchdown, e a defesa do ataque brasileiro. Vitória das italianas por 25 a 19.

O Brasil voltou a campo para mais dois jogos nessa segunda-feira (11/7). A segunda partida foi contra a seleção mexicana, a grande favorita do Grupo B. E as adversárias corresponderam às expectativas, vencendo o jogo pelo placar de 43 a 06. O touchdown da seleção brasileira foi marcado por Taísa Alencar.

Encerrando a fase de grupos, o Brasil encarou o Japão, em mais um jogo muito disputado. Assim como na estreia, o Brasil saiu na frente do placar, com um touchdown anotado por Taísa Alencar. As japonesas empataram ainda no primeiro tempo, que terminou com o placar de 06 a 06.

Na sequência, mais uma vez a seleção asiática ficou na frente, mas o Brasil empatou com touchdown de Taísa Alencar e conversão válida de Luíza Calaça. Depois, o Japão voltou a liderar o placar, mas Taísa anotou seu terceiro TD no jogo e a equipe canarinha virou a partida. Com o extra point, a seleção verde e amarela aumentou a vantagem no placar: 20 a 19.

No final, o Japão conseguiu uma nova virada e o jogo terminou 26 a 20 para as japonesas.

