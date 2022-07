Seleção brasileira feminina de flag football bate a França e conquista 7º lugar nos Jogos Mundiais 2022 Time verde não teve dificuldades para superar a equipe europeia

A seleção brasileira de flag football venceu a França, por 34 a 6, na noite dessa quarta-feira (13/7), em Birmingham, nos Estados Unidos, e terminou os Jogos Mundiais 2022 na sétima colocação. Ao contrário de boa parte da competição, o time brasileiro conseguiu manter a vantagem obtida no primeiro tempo e conseguiu superar a equipe europeia.

A vitória das brasileiras começou a ser construída com o touchdown da quarterback “Alezinha Rodrigues”, com a conversão de extra point de Luíza Calaça. A França esboçou uma reação diminuindo a diferença no placar para 7 a 6, com um TD de Valentine Leblond.

Contudo, as atletas brasileiras demonstraram total controle no jogo, quando já na campanha seguinte anotaram o segundo touchdown, desta vez com Luíza Calaça. Com mais um ponto extra, o placar passou a 14 a 6 para o Brasil.

Na sequência, a seleção brasileira anotou mais dois touchdowns, os dois anotados por Lara Nesralla – com conversão de extra point de Taísa Alencar em ambos os lances. Com a vantagem verde e amarela, as francesas sentiram a pressão e acabaram sofrendo uma interceptação que levou ao fim qualquer chance de reação.

No final da partida, ainda houve tempo para mais um touchdown brasileiro, com uma corrida da QB “Alezinha” Rodrigues.

Vale destacar que a expectativa é que o Flag Football faça parte do programa dos Jogos Olímpicos de 2028 que serão realizados em Los Angeles, nos Estados Unidos. A NFL ratificou apoio à Federação Internacional de Futebol Americano (IFAF) para alcançar esse objetivo.

E MAIS:

Campanha nos Jogos Mundiais 2022

O Brasil não teve vida fácil na competição. A partida de estreia foi com derrota contra a Itália no último domingo (10/7), por 25 a 19. A virada do time europeu aconteceu nos dois minutos finais.

O Brasil voltou a campo para mais dois jogos na segunda-feira (11/7). A segunda partida foi contra a seleção mexicana, a grande favorita do Grupo B. E as adversárias corresponderam às expectativas, vencendo o jogo pelo placar de 43 a 6.

Encerrando a fase de grupos, o Brasil encarou o Japão, em mais um jogo muito disputado. Assim como na estreia, o Brasil saiu na frente do placar, mas, nos minutos finais, a seleção asiática virou a partida, que terminou 26 a 20 para as japonesas.

No mata a mata, a missão da seleção brasileira era muito difícil, já que enfrentava as donas da casa e uma das favoritas ao título. O placar foi de 37 a 6 para as norte-americanas e Taísa Alencar marcou o touchdown do Brasil.

No confronto que valia a possibilidade de disputar o quinto lugar, o Brasil foi superado pela segunda vez na competição pelo Japão. Desta vez, o placar foi de 30 a 20 para o time asiático. Assim, como na fase de grupos, a equipe verde e amarela saiu na frente, mas levou a virada no segundo tempo.

E MAIS: