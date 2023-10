Seleção brasileira faz treino regenerativo em Cuiabá para duelo com a Venezuela

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2023 - 21:40 Compartilhe

A seleção brasileira iniciou, nesta segunda-feira, sua preparação para o jogo com a Venezuela, quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com um treinamento regenerativo.

A intenção do técnico Fernando Diniz e de sua comissão técnica é recuperar os atletas fisicamente, pois muitos estiveram em ação no fim de semana por suas equipes. O trabalho foi feito na academia do estádio mato-grossense.

O Brasil lidera as Eliminatórias com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas após vitórias sobre a Bolívia (5 a 1), em Belém, e diante do Peru (1 a 0), em Lima. A Argentina também tem seis pontos, mas perde no saldo de gols (5 a 4).

Depois do confronto com a Venezuela, a seleção volta a campo no dia 17, quando terá pela frente o selecionado uruguaio, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

