Seleção brasileira encerra o ano enfrentando Argentina e Coreia do Sul

Os dois últimos compromissos da seleção brasileira de futebol em 2019 estão definidos. Os dois amistosos serão em novembro. No dia 15, o Brasil enfrentará a Argentina e no dia 19, a Coreia do Sul. Desde a final da Copa América, quando foi campeã, a seleção brasileira não consegue uma vitória.

O clássico contra a Argentina será disputado em Riade, na Arábia Saudita. O palco do confronto será o King Saud University Stadium, mesmo local onde o Brasil derrotou a seleção saudita em 2018, quando Gabriel Jesus e Alex Sandro marcaram os gols na vitória do Brasil por 2 a 0.

Contra a Coreia do Sul, o jogo será em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, no Mohammed bin Zayed Stadium.

Com estas duas partidas, a seleção brasileira completará seis jogos consecutivos após a Copa América contra adversários que estiveram na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Empates

Na quinta-feira (10), a seleção do Brasil empatou com o Senegal em 1 a 1. Ontem (13), contra a Nigéria, a seleção empatou mais uma vez em 1 a 1. O amistoso ocorreu em Singapura, no sudoeste asiático, e foi a quarta partida seguida do Brasil sem vencer. A Nigéria abriu o placar, com o gol de Aribo, no primeiro tempo.

No segundo tempo, a seleção brasileira voltou bem mais agressiva e, aos 2 minutos, o Brasil empatou com um gol de Casemiro. Apesar de ter criado várias jogadas de ataque, a seleção não conseguiu ampliar o placar contra a Nigéria.

Neymar se machucou aos 10 minutos do primeiro tempo e teve de ser substituído por Philippe Coutinho.

*Com informações da CBF.