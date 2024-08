Seleção brasileira encara Equador no Couto Pereira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 21:23 Para compartilhar:

A CBF definiu o palco do encontro do próximo jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil vai enfrentar o Equador, no próximo dia 6 de setembro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Com a escolha, o Brasil volta a jogar na capital paranaense após um intervalo de 21 anos. A última vez que o time nacional atuou na cidade curitibana foi no empate de 3 a 3 com o Uruguai, em novembro de 2003, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa da Alemanha. À época, o time era comandado pelo técnico Carlos Alberto Parreira e o confronto aconteceu no estádio do Pinheirão.

O estado do gramado e a localização de Curitiba foram determinantes para que o Couto Pereira fosse anunciado de acordo com a entidade. Como o próximo jogo do Brasil pelas Eliminatórias vai ser diante do Paraguai (fica a uma hora e meia de avião de Assunção) a facilidade do deslocamento foi levado em conta pela CBF.

No dia 10 de setembro, o Brasil enfrenta os paraguaios completando a rodada dupla de jogos das Eliminatórias. Este vai ser o primeiro confronto da seleção brasileira após a eliminação do time comandado pelo técnico Dorival Júnior da Copa América.

Na sexta colocação da competição eliminatória, o Brasil contabiliza sete pontos em seis partidas. A equipe vem de três derrotas consecutivas e a campanha irregular precipitou a demissão do ex-técnico Fernando Diniz.

A Argentina, atual campeã da Copa América, lidera a competição com 15 pontos seguido do Uruguai, com 13. A seleção colombiana aparece em terceiro lugar seguido de Venezuela e Equador, no quinto posto.