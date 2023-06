Seleção brasileira é goleada por 4 a 2 em amistoso com Senegal

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 20/06/2023 - 19:03 Compartilhe

A seleção brasileira foi goleado por 4 a 2 por Senegal, em partida amistosa disputada nesta terça-feira (20) no Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal). Este revés vem logo após o primeiro triunfo da equipe após a disputa da Copa do Mundo do Catar, disputada no final de 2022, e a primeira vitória sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, no último sábado (17) na goleada de 4 a 1 sobre Guiné.

FIM DA SÉRIE DE AMISTOSOS Após dois amistosos contra Guiné (4×1) e Senegal (2×4), Seleção Brasileira volta a campo em setembro contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 : Joilson Marconne/CBF pic.twitter.com/ufYSgYaKpG — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 20, 2023

E a partida serviu para trazer à memória uma amarga lembrança, pois a última vez na qual a equipe masculina de futebol do Brasil sofreu quatro gols em uma partida foi na goleada de 7 a 1 para a Alemanha que valeu a desclassificação da Copa do Mundo de 2014, disputada em solo brasileiro.

Os primeiros minutos da partida deram a impressão de que o Brasil não teria dificuldades de superar a equipe de Senegal, pois, logo aos 10 minutos, a equipe de Ramon Menezes abriu o placar com uma bela jogada. Vinicius Junior recebeu lançamento longo na direita e aproveitou o espaço para avançar até perto da área, onde cruzou na medida para Lucas Paquetá marcar de cabeça.

Nono gol de Lucas Paquetá pela Seleção Brasileira Boa, Paquetá! pic.twitter.com/PEfjukXtBL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 20, 2023

Mas a vantagem durou pouco, pois aos 21 minutos Joelinton afastou mal uma bola levantada na área brasileira e Diallo aproveitou para pegar de primeira e superar o goleiro Ederson. A partir daí o jogo ficou aberto.

Se o Brasil começou o primeiro tempo com mais eficiência, Senegal foi mais letal na etapa final. Logo aos 6 minutos Mané dominou próximo à área e levantou para Sarr, que desviou de cabeça. Marquinhos tentou cortar, mas acabou marcando contra. Três minutos depois Mané voltou a ser decisivo, mas desta vez ao dominar na grande área e acertar um chute de curva para marcar um golaço no ângulo.

Mais na base da vontade a seleção brasileira conseguiu descontar aos 12 com Marquinhos em lance esquisito, porém a vitória ficou mesmo com a equipe africana, que deu números finais ao confronto com outro gol de Mané, desta vez em cobrança de pênalti já nos acréscimos.

Após os jogos da Data Fifa de junho, a seleção brasileira volta a entrar em campo apenas no mês de setembro, para iniciar a trajetória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A certeza é que o Brasil estreia contra a Bolívia, já a dúvida é: quem será o comandante da equipe canarinho na oportunidade.





