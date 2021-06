Seleção Brasileira desembarca em Porto Alegre para jogo contra o Equador pelas Eliminatórias Time comandado por Tite entra em campo na próxima sexta-feira, às 21h30, no Beira-Rio

A Seleção Brasileira já está em Porto Alegre, onde vai enfrentar o Equador na próxima sexta-feira, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Após uma semana de treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, a delegação canarinho desembarcou esta noite na capital do Rio Grande do Sul.

Antes do jogo contra os equatorianos, o técnico Tite ainda vai comandar mais um treino visando a partida. A atividade será nesta quinta-feira, às 16h, no Beira-Rio, palco do duelo pelas Eliminatórias.

O time para a partida deve ter novidade. Parte do treino realizado na manhã desta quarta-feira na Granja Comary apontou que o atacante Gabigol, em grande fase no Flamengo, tende a ganhar espaço como titular.

Após o jogo contra o Equador, a Seleção Brasileira segue em Porto Alegre até segunda-feira, quando segue para Assunção, no Paraguai, onde enfrentará a seleção paraguaia. A partida será na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

