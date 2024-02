Seleção brasileira de basquete perde da Sérvia e terá de ganhar da Alemanha por vaga olímpica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2024 - 22:08 Para compartilhar:

A seleção brasileira de basquete desperdiçou grande oportunidade de se garantir nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao perder da Sérvia neste sábado, no Mangueirinho, em Belém, por 72 a 65. Um triunfo por dois pontos garantia a vaga. Com duas derrotas no Pré-Olímpico, a equipe nacional terá a última chance neste domingo, necessitando superar a Alemanha.

Foi o seguindo encontro das seleções na história e mais uma vez a seleção brasileira se deu mal. Em 2022, válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, levou 76 a 70.

Fora de Tóquio-2020, o Brasil terá de se superar diante das alemãs para evitar nova decepção.

Com a notícia da vitória da Austrália sobre a Alemanha no primeiro jogo do dia, as brasileiras entraram em quadra com uma motivação a mais, pois se garantiriam em Paris-2024 com um triunfo por dois pontos de vantagem. E a largada na partida veio com enorme pressão e pontaria em dia.

Com bola de três de Tainá, o time verde e amarelo foi logo abrindo 10 a 0. A técnica sérvia pediu tempo para tentar ajustar sua equipe. Com mais força na marcação, e com pontos da armadora Anderson, a Sérvia esboçou reação, reduzindo a desvantagem para três pontos.

Ver as rivais descontarem deixou o Brasil novamente fora de sintonia, repetindo o “apagão” da estreia diante das australianas. Uma bandeja de Cacá foi bastante comemorada, depois de alguns minutos sem cestas. Mas falhas em saída de bola, em lances livres e no ataque acabaram ocasionando a virada no quarto, fechado por 23 a 20 para as europeias.

O técnico José Neto cobrou calma de suas jogadoras. Mas o retorno ao segundo quarto continuou com diversas falhas. O treinador nacional acabou levando uma falta técnica por reclamação, mostrando-se também desestabilizado. A Sérvia abriu seis de vantagem, com Anderson chegando a 16 no jogo.

Em confronto extremamente nervoso, as falhas eram de ambos os lados. Damiris, experiente jogadora que voltará à WNBA, chamou a responsabilidade e recolocou o Brasil na frente com 35 a 34. A seleção foi para o intervalo perdendo por somente um ponto: 39 a 38.

O retorno do descanso veio com a Sérvia mais atenta e logo abrindo oito pontos, com 49 a 41. Após pedido de tempo de Neto, o Brasil diminuiu para três pontos. Mas não conseguiu parar Anderson e era castigada da linha do lance livre, com as europeias com 100% após 13 arremessos.

Sob apoio maciço das arquibancadas do Mangueirinho, o Brasil voltou ao jogo ao empatar em 54 a 54. Enquanto a Sérvia acertou dois lances livres nos segundos finais, o Brasil perdeu seus dois e foi para o último quarto com a persistente derrota no placar: 56 a 54. Restavam 10 minutos para a virada e a vaga olímpica.

O Brasil largou bem, virando e abrindo um ponto. Mas não se sustentou. Restando quatro minutos, José Neto precisou pedir tempo após a Sérvia abrir 64 a 59. A seleção não conseguia acertar as bolas de três e nova pausa foi necessária com o time ficando sete atrás. O time ainda baixou para quatro, mas errou ataques em sequência e acabou amargando novo revés.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias