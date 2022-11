Seleção Brasileira de 2022 é uma das mais ‘experientes’ em Copas do Mundo

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 09/11/2022 - 5:00 Compartilhe

Dois dias depois de Tite anunciar a lista de convocados para a Seleção Brasileira, já deu tempo de esmiuçar esses 26 nomes e traçar paralelos com as convocações de Copas do Mundo anteriores. E uma das conclusões que se pode tirar desse grupo de 2022, é a de que ele é um dos mais experientes em Mundiais em todos os tempos.

Dos 26 jogadores chamados pelo treinador canarinho, dez já jogaram pelo menos uma edição de Copa do Mundo na carreira. Thiago Silva, por exemplo, vai para a sua quarta vez (2010, 2014, 2018 e 2022). Enquanto Daniel Alves (2010, 2014 e 2022) e Neymar (2014, 2018 e 2022) estarão em seu terceiro Mundial com a Amarelinha.

Além dos três citados, Alisson, Ederson, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Fred e Gabriel Jesus já tiveram experiência prévia em Copa. Todos eles estiveram na Rússia, em 2018 e retornam para o Qatar.

Em comparação com as edições anteriores, 2022 é sexta com maior percentual de “experientes” em Copas do Mundo: 38,5% do total de convocados já tiveram passaporte carimbado em Mundial. A edição líder no quesito é a de 1962, no elenco do bicampeonato. Naquele ano, 14 dos 22 convocados já haviam jogado Copa (63,6% do total).

A segunda Copa da lista, no entanto, não traz boas recordações ao torcedor brasileiro, que é a edição de 2006. Carlos Alberto Parreira convocou 12 jogadores que já haviam disputado Mundial, o que significa 52,2% dos 23 da lista. A experiência não deu certo, uma vez que algumas peças já não ofereciam a mesma qualidade de outrora.

Na terceira e na quarta posições desse ranking aparecem 1982 e 1994, ambas com 40,9% dos convocados com experiência em Copas. A fórmula deu certo, principalmente em 1994, quando levou o tetra. Em 1982, mesmo sem o título, a Seleção foi uma das melhores da história e é reconhecida mundialmente 40 anos depois.

Já na quinta posição, a que está imediatamente à frente de 2022, vem a Copa de 2010, com nove dos 23 convocados com experiência em Mundiais, o que significa 39,1% do total da lista feita por Dunga. A Seleção acabou caindo nas quartas de final para a Holanda.

Experiência em Copas do Mundo não é sinal de time vencedor, mas há exemplos de edições que se aproveitaram de boas gerações anteriores que não levantaram o caneco, como de 1990 para 1994, e de 1978 para 1982, que apresentou um futebol inesquecível. Pode ser o caso de 2022, que traz uma espinha dorsal de 2018, inclusive com o trabalho do mesmo técnico, que está há mais de seis anos no cargo.

Os jogadores chamados se apresentam no dia 14 de novembro, em Turim, na Itália, onde a Seleção Brasileira vai treinar por cinco dias, no CT da Juventus, antes de viajar para o Qatar (dia 19 deste mês). A comissão técnica chega na cidade italiana entre os dias 12 e 13.

A Seleção estreia na Copa no dia 24, às 16h, contra a Sérvia, depois enfrenta a Suíça, no dia 28, às 13h. Para encerrar a participação no Grupo G, ela duela com Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.

Confira quantos jogadores experientes em Copas do Mundo estiveram na lista de cada edição desde 1930:

1962 – 14 dos 22 convocados (63,6%)

2006 – 12 dos 23 convocados (52,2%)

1982 – 9 dos 22 convocados (40,9%)

1994 – 9 dos 22 convocados (40,9%)

2010 – 9 dos 23 convocados (39,1%)

2022 – 10 dos 26 convocados (38,5%)

1974 – 8 dos 22 convocados (36,4%)

1986 – 8 dos 22 convocados (36,4%)

1966 – 7 dos 22 convocados (31,8%)

1990 – 7 dos 22 convocados (31,8%)

1998 – 7 dos 22 convocados (31,8%)

1954 – 6 dos 22 convocados (27,3%)

1970 – 6 dos 22 convocados (27,3%)

2002 – 6 dos 23 convocados (26,1%)

2014 – 6 dos 23 convocados (26,1%)

2018 – 6 dos 23 convocados (26,1%)

1958 – 5 dos 22 convocados (22,7%)

1978 – 5 dos 22 convocados (22,7%)

1938 – 4 dos 22 convocados (18,2%)

1934 – 1 dos 17 convocados (5,9%)

1950 – 0 (a Copa anterior ocorreu 12 anos antes, devido à 2ª Guerra)

1930 – 0 (primeira Copa)

