Seleção Brasileira, Brasileirão, NBA, Eliminatórias… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Veja horários das transmissões de diversos eventos como Argentina x Brasil, Brooklyn Nets x Golden State Warriors, Athletico x Atlético-MG e muito mais!

A terça-feira promete ser emocionante para o fã do esporte, isso porque as Eliminatórias para a Copa do Mundo começam a se definir, além de um jogaço pelo Brasileirão, com o líder Atlético-MG em campo. A NBA também coloca as suas estrelas em quadra e os Nets encaram os Warriors em duelo quente.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

17h – Bolívia x Uruguai

Onde assistir: SporTV 2

18h – Venezuela x Peru

Onde assistir: SporTV 3

20h – Colômbia x Paraguai

Onde assistir: SporTV 4

20h30 – Argentina x Brasil

Onde assistir: Globo e SporTV

21h15 – Chile x Equador

Onde assistir: SporTV 2

BRASILEIRÃO

16h – Athletico-PR x Atlético-MG

Onde assistir: Globo (MG) e Joven Pan News

18h – Grêmio x RB Bragantino

Onde assistir: SporTV (menos RS) e Premiere

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

​16h45 – Finlândia x França

Onde assistir: TNT

16h45 – Holanda x Noruega

Onde assistir: Space

NBA

21h30 – Nets x Warriors

Onde assistir: SporTV 3

​

​ATP FINALS

10h – Medvedev x Zverev

Onde assistir: ESPN

17h – Berretini x Hurkacz

Onde assistir: ESPN

LIBERTADORES FEMININA

17h30 – Corinthians x Nacional-URU (semifinal)

Onde assistir: Fox Sports

NHL

22h30 – Stars x Red Wings

Onde assistir: ESPN 2

NBB

20h – São Paulo x Bauru

Onde assistir: ESPN

ELIMINATÓRIAS CONCACAF

23h – Canadá x México

Onde assistir: ESPN​

​ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

​10h – Egito x Gabão

Onde assistir: Fox Sports

​

​16h – Camarões x Costa do Marfim

Onde assistir: ESPN Brasil







ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS

​12h – Iraque x Coreia do Sul

Onde assistir: Fox Sports

EUROLIGA

16h – Asvel Lyon x Real Madrid

Onde assistir: Bandsports​

