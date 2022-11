Seleção Brasileira: Alex Sandro é expulso e joga 15 minutos em vitória da Juventus

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 16:39 Compartilhe

A quinta-feira não começou das melhores para os jogadores da Seleção Brasileira. Alex Sandro foi expulso na vitória da Juventus por 1 a 0 sobre o Hellas Verona, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Italiano.

O lateral-esquerdo ficou menos de 20 minutos em campo. Inicialmente reserva, o defensor entrou na partida aos 33 do segundo tempo e recebeu o vermelho aos 48 por fazer uma falta clara perto da grande área, destruindo no que seria uma oportunidade um contra um do Verona.

No pouco tempo que ficou em campo, Alex Sandro somou uma interceptação, acertou dois passes, sofreu uma falta, cometeu duas e venceu um duelo no chão. Os dados são do “SofaScore”.

Bremer e Danilo, outros nomes convocados por Tite para a Copa do Mundo, também estiveram na partida. A dupla fez parte do trio de zagueiros da Juventus – o segundo, apesar de atuar como lateral-direito na Seleção, tem jogado na primeira linha de defesa na Velha Senhora.

92' | | Rosso per Alex Sandro. Finale in inferiorità numerica.#VeronaJuve [0-1] — JuventusFC (@juventusfc) November 10, 2022

