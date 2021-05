Seleção Brasileira aguarda até terça definição da sede da Copa América e projeta treinos no CT do São Paulo Conmebol definirá até a próxima terça-feira ajustes após Colômbia ter deixado de ser sede do torneio. Seleções terão aval para fazer lista com 60 jogadores e convocar 28 atletas

A Seleção Brasileira masculina está em compasso de espera para organizar sua logística em torno da Copa América. De acordo com informações do “GE”, a Conmebol estabeleceu que até a próxima terça-feira definirá as sedes e os estádios da competição. O mais provável é que haja apenas jogos na Argentina, em virtude da crise que assola a Colômbia (lembre alguns detalhes que levaram o país ao caos aqui).

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

O impasse em torno da Copa América deixou em aberto a programação da Seleção após o dia 9 de junho, dia seguinte ao jogo com o Paraguai, segunda partida do Brasil nesta sequência de jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 4, a equipe enfrenta o Equador, no Beira-Rio.

> Veja os próximos jogos e a classificação do Brasil nas Eliminatórias da Copa

De acordo com site, existe a chance de realização de dois treinos no CT do São Paulo. O Tricolor já teria reservado a estrutura para receber as atividades na tarde do dia 11. A programação original previa a viagem da delegação para o dia 12, dois dias antes da estreia.

O técnico Tite e a comissão técnica também se empenham para atender as novas regras de inscrição de atletas da Copa América. A Conmebol permitiu que uma lista com 60 atletas fosse entregue até esta terça-feira, na qual cinco poderiam substituir jogadores em caso de teste positivo para Covid-19. A convocação final terá 28 jogadores e não mais 23. Contudo, apenas 23 atletas serão inscritos por partida (os cinco que ficaram de fora poderão assistir ao jogo no estádio).

E MAIS:

E MAIS:

Veja também