Seleção bate China em último jogo-treino antes do Mundial Feminino

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 13/07/2023 - 18:16 Compartilhe

O Brasil levou a melhor sobre a China, por 3 a 0, no último jogo-treino antes da estreia na Copa do Mundo de futebol feminino, no próximo dia 24 de julho. A volante Luana e as zagueiras Kathellen e Rafaelle garantiram a vitória das guerreiras brasileiras, na partida disputada na noite de quarta-feira (no Brasil), dividida em três tempos de 30 minutos.

Mais jovem entre as convocadas, a zagueira Lauren, de 20 anos, destacou a importância do embate contra as chinesas a 11 dias do primeiro jogo das brasileiras no Mundial, contra o Panamá. A China está no Grupo D, junto com Dinamarca, Haiti e Inglaterra.

Ficaram fora do duelo as atacantes Marta, Geyse e Bia Zaneratto, poupadas pela técnica Pia Sundhage para evitar a sobrecarga das atletas. Outras duas jogadoras também foram preservadas: a zagueira Tainara, convocada como suplente, e a atacante Nycole, que se recupera de um leve torção no tornozelo direito.

O Mundial começa em 20 de julho (quinta-feira), às 4h (horário de Brasília). As brasileiras estreiam quatro dias depois – uma segunda-feira – às 8h, contra o Panamá, pelo Grupo F. As demais partidas da primeira fase do Mundial serão contra a França, no dia 29 em Brisbane (Austrália), e contra a Jamaica em 2 de agosto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias