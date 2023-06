Seleção argentina lança documentário sobre conquista da Copa do Mundo de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 15:35 Compartilhe

Há cerca de seis meses atrás, a Argentina se sagrava tricampeã mundial. O título tão esperado foi acompanhado de uma gigantesca festa e, neste domingo, a Adidas, fornecedora do material esportivo da seleção argentina, lançou um mini documentário que mostra bastidores da conquista de Lionel Messi e companhia.

Com oito minutos, o vídeo intitulado “ALTA EN EL CIELO” compila imagens de bastidores e de arquivo com entrevistas inéditas com o elenco que ganhou a Copa do Mundo de 2022. Ao todo, são onze jogadores que compartilhar seus depoimentos: Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Ángel Correa, Gerónimo Rulli, Juan Foyth e Exequiel Palacios.

Relembrando as derrotas traumáticas que marcaram a atual geração de jogadores argentinos, o camisa 10 e capitão da Argentina falou sobre o quão importante foi a conquista do título mais desejado do mundo do futebol.

“Para mim, jogar pela seleção nacional foi uma honra enorme. É algo que fiz com muita paixão, apesar de ter passado por momentos difíceis. Cheguei a dizer que não jogaria mais pela seleção e tinha muitas dúvidas. Obviamente, fico feliz por ter mudado de ideia e voltado à seleção para conquistar tudo isso. Porém, acho que já ouvi isto várias vezes: não ter desistido depois de todos os obstáculos é mais importante que qualquer outra coisa”, afirmou Messi.

“Não queria viver com a sensação de que havia perdido oportunidades sem nem tentar. Eu já tinha conquistado tudo em relação a clubes, individualmente, mas não tinha passado por isso com a seleção, e sabia que ganhar algo com a seleção seria especial, pois os argentinos vivem e respiram futebol. Agora, quase no fim da minha carreira, terminar assim, como campeão de tudo, é algo que estou curtindo muito”, disse o camisa 10.

Os companheiros do jogador do Inter Miami também ressaltaram a importância que o argentino teve para todo o grupo. “Como ele recebe bem todos os jogadores e a confiança que ele passa, como ele ajuda que se sintam à vontade nesse ambiente e no time. Acredito que, como líder e capitão, essa é uma grande virtude dele”, relatou Alexis Mac Allister.

“E como ele trata as pessoas fora de campo, as pessoas que trabalham no time, na seleção, ou os ajudantes, quem quer que seja, ele os trata igualmente, com respeito, como nos trata, e isso significa muito para mim”, falou Emiliano Martínez, um dos heróis do título. “Do ponto de vista humano, ele é um exemplo de vida, sacrifício e esforço para as pessoas do mundo todo”, finalizou Julián Álvarez.

