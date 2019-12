Seis vítimas de deslizamento de barreira no Recife são enterradas hoje

Sob um clima de tristeza, foram enterradas nesta quarta-feira (25), seis das sete vítimas que morreram na madrugada da véspera de Natal (24), em decorrência do deslizamento de uma barreira no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, em Pernambuco.



Daffyne Kauane, 9 anos, e sua avó Lucimar Alves, 50, e Cláudia Bezerra, 45 e Emanuel Henrique de França, 25, foram enterrados no Cemitério de Santo Amaro, no centro da cidade.

Já a mulher de Emanuel, Érika Virgínia, 19, e seu filho, o pequeno Érick Júnior, foram sepultados no município de Palmares, na Zona da Mata Sul. A sétima vítima, Lia de Oliveira, 45, será sepultada no Maranhão.