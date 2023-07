Seis toneladas de barbatanas de tubarão apreendidas no Panamá

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/07/2023 - 18:22 Compartilhe

A polícia panamenha apreendeu nesta quinta-feira (13) mais de seis toneladas de barbatanas de tubarão, muito procuradas para uma popular sopa na Ásia Oriental, em uma operação na qual cinco pessoas foram detidas, informaram as autoridades.

Em uma operação denominada “Shark” (tubarão em inglês), os agentes apreenderam “6,79 toneladas de barbatanas de tubarão, que estavam dentro de um contêiner de 40 pés (12 metros de comprimento)”, afirmou a polícia panamenha em comunicado.

A descoberta ocorreu na comunidade de La Pita, no distrito de Capira, cerca de 60 quilômetros a oeste da Cidade do Panamá.

Um quilo de barbatanas pode custar até 1.000 dólares (R$ 4.800) nos mercados da Ásia Oriental.

De acordo com uma crença popular, a sopa de barbatana é usada para retardar o envelhecimento, melhorar o apetite, ajudar a memória e estimular o desejo sexual.

O promotor contra o crime organizado, Víctor García, declarou que durante essa operação foram realizadas diferentes buscas em Capira e na capital panamenha, onde cinco pessoas foram detidas.

A carga de barbatanas de tubarão supostamente tinha como destino final a Ásia, segundo a polícia.

As autoridades suspeitam que as barbatanas eram enviadas da costa do Pacífico para uma cidadã chinesa, que financiava a atividade, enquanto outras duas pessoas as embalavam e as levavam para a propriedade em Capira, onde eram processadas.

Na operação, os policiais também apreenderam uma pistola com permissão vencida e documentação de transferências bancárias, além de descobrirem um centro de armazenamento e embalagem para o comércio internacional de barbatanas.

Em novembro de 2022, a cúpula no Panamá sobre comércio internacional de espécies ameaçadas aprovou uma resolução para proteger tubarões, a fim de dar um golpe duro no lucrativo tráfico de barbatanas para a preparação de sopa na Ásia Oriental.

As espécies das famílias dos Carcarrinídeos, como o tubarão-tigre, e dos Sphynidae, como o tubarão-martelo, são as mais traficadas como ingrediente da sopa de barbatana.

