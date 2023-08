Seis policiais brancos dos EUA admitem ter torturado homens negros

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/08/2023 - 0:45 Compartilhe

Seis policiais brancos do Mississippi, nos EUA, torturaram dois homens negros inocentes usando um brinquedo sexual, Tasers e uma espada em um ataque de horas que terminou com um homem baleado na boca e no pescoço, disse o Departamento de Justiça.

O ataque brutal e seu subseqüente encobrimento, no qual os homens deixaram uma vítima sangrando enquanto escondiam evidências de seus crimes, é a mais recente mancha racial no policiamento dos EUA.

“Os réus neste caso torturaram e infligiram danos indescritíveis às suas vítimas, violaram flagrantemente os direitos civis dos cidadãos que deveriam proteger e traíram vergonhosamente o juramento que fizeram como policiais”, disse o procurador-geral Merrick Garland.

Cinco agora ex-membros do Departamento do Xerife do Condado de Rankin do Mississippi e um ex-membro do Departamento de Polícia de Richland se declararam culpados na quinta-feira de várias acusações, incluindo conspiração de direitos civis, privação de direitos sob a cor da lei e obstrução da justiça.

Todos os seis reconheceram que, ao responder a um relatório de atividade suspeita em 24 de janeiro deste ano, eles arrombaram a porta de uma casa e começaram um ataque contínuo e não provocado a dois homens negros ali.

Eles algemaram os homens e os abusaram racialmente, alertando-os para “ficar fora do condado de Rankin”, disse o DoJ.

“Os réus socaram e chutaram os homens, aplicaram 17 choques neles, forçaram-nos a ingerir líquidos e os agrediram com um vibrador”, disse um comunicado à imprensa.

Eles também atingiram um homem várias vezes com uma espada de metal e um utensílio de cozinha de madeira, disse o DoJ.

O deputado Hunter Elward, 31, removeu uma bala da câmara de sua arma e forçou sua arma na boca de um homem antes de puxar o gatilho.

“Elward arrastou o slide, com a intenção de disparar a seco uma segunda vez. Quando Elward puxou o gatilho, a arma disparou. A bala dilacerou a língua (da vítima), quebrou sua mandíbula e saiu pelo pescoço”, disse o DoJ.

Enquanto sua vítima gravemente ferida sangrava, os homens começaram a plantar evidências para justificar suas ações.

“Surpreendentemente, a vítima sobreviveu ao tiroteio, embora os réus o tenham deixado caído no chão, jorrando sangue por um período considerável de tempo… disse aos repórteres.

“As ações desses réus não só causaram danos físicos, emocionais e psicológicos significativos às vítimas, mas também causaram danos a toda a comunidade, que sente que não pode confiar nos policiais que deveriam atendê-los e deixando outros policiais para tentar para consertar as feridas comuns infligidas por esses réus”, disse Clarke.

“Esse trauma é ampliado porque a má conduta foi alimentada por preconceito racial e ódio”.

Elward, Brett McAlpin, 52, Christian Dedmon, 28, Jeffrey Middleton, 46, Daniel Opdyke, 27 e Joshua Hartfield, 31, se declararam culpados de todas as acusações contra eles.

Dedmon, Elward e Opdyke também se declararam culpados de três outras acusações criminais decorrentes de outro episódio de brutalidade contra um homem branco em dezembro.





Todos os seis devem ser sentenciados em 14 de novembro.

