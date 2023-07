Seis pessoas são mortas a tiros em cidade mexicana de Monterrey

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/07/2023 - 17:07 Compartilhe

Os corpos de quatro homens e duas mulheres com disparos de armas de fogo foram encontrados na cidade mexicana de Monterrey (norte), informaram as autoridades locais nesta terça-feira (4).

Cinco das vítimas foram algemadas e quatro também tiveram a cabeça coberta com suas próprias roupas, detalha um relatório do Ministério Público do estado de Nuevo León, fronteiriço com os Estados Unidos e cuja capital é Monterrey.

Os corpos foram encontrados ao lado de um muro em uma avenida de uma área residencial.

O ataque foi reportado pouco depois da meia-noite por vizinhos da região que escutaram várias detonações, acrescentou o MP.

De acordo com os depoimentos citados pela imprensa local, as vítimas teriam sido sequestradas na rua para, em seguida, serem torturadas e executadas.

Em Monterrey, polo industrial do norte do México e sede de várias importantes empresas transnacionais, há presença de células do Cartel do Golfo que travam disputas com outros quadrilhas de narcotraficantes.

O massacre ocorre depois de Héctor Joel Villegas, secretário do estado vizinho de Tamaulipas (nordeste, fronteiriço com os EUA), ter saído ileso de um atentato a tiros na segunda-feira.

O funcionário retornou às suas atividades nesta terça-feira e sua segurança foi reforçada.

O México registra mais de 350.000 assassinatos, a maioria atribuído às organizações criminosas, desde o lançamento, em dezembro de 2006, de uma polêmica estratégia militar antidrogas.

str/sem/axm/db/dd/mvv

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias