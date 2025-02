Seis pessoas morrem praticando surfe no metrô de Nova York em 2024

Seis nova-iorquninos, na maioria deles meninos, morreram ao tentar praticar o “subway surf” (surfe no metrô) no ano de 2024. Essa prática é realizada há muitos anos, mas foi turbinada recentemente pelas redes sociais. As informações são do “Time”.

As autoridades locais tentam resolver o problema por meio de campanhas de conscientização pública e uso de drones para capturar os jovens que fazem isso. Porém ainda falta esclarecer como eles conseguem subir em cima dos vagões.

Para alguns especialistas, tornar os trens mais difíceis de subir e os “surfistas” mais fáceis de detectar com câmeras e sensores pode ser uma parte da solução. A Metropolitan Transportation Authority, responsável por operar o sistema de metrô de Nova York, afirmou que estuda a questão, mas ainda não apresentou propostas para usar tecnologia ou barreiras físicas ao dificultar o acesso.

Na comparação de 2023 e 2024, seis jovens a mais morreram fazendo o “subway surf”. A Metropolitan Transportation Authority disse que chegou a pedir para as redes sociais retirarem vídeos que exaltem esse tipo de prática. Além disso, houve a promoção de anúncios informando as pessoas para andarem dentro do trem para permanecerem vivas.

O Departamento de Polícia de Nova York comunicou que o número de prisões de supostos surfistas aumentaram de 135 em 2023 para 229 no ano passado. A maioria eram meninos com idade média de cerca de 14 anos.

A Metropolitan Transportation Authority informou que recentemente comprou vagões novos de metrô que não têm os vãos externos, que normalmente são os explorados pelos surfistas.